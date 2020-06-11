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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: القائد الجنوبي الشهير ثابت جواس يصل الى جبهة ابين المشتعلة بالحرب بين الانتقالي والشرعية ويعلن رسيما تأييده لهذا الطرف

2020/06/11 الساعة 10:59 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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