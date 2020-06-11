حضرموت: مطالبات محلية في تريم لاستقدام كوادر متخصصة في الأوبئة بعد تزايد الوفيات

طالب مدير عام مديرية تريم، خالد هويدي، السلطات المحلية بالمحافظة، باستقدام كادر متخصص في الأمراض الوبائية، لتحليل الواقع الصحي في المديرية، وذلك بعد تزايد الوفيات.



جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي، حضره عضو مجلس النواب الاستاذ أحمد حسن باحويرث، والوكيل المساعد لوكيل محافظ محافظة حضرموت الاستاذ عبدالهادي التميمي.



وطالب هويدي سلطات المحافظة، بتوفير الدعم المادي والحوافز والمكافآت للكادر الطبي، وفقا وآلية يتساوى فيها الجميع دون تمييز، وكذا توفير المعدات والأجهزة الصحية المطلوبة، والمحاليل المخبرية اللازمة، تسهيلاً للكادر الطبي في أداء مهامه.



وأقر المجتمعون بتشكيل لجنة من أعضاء المجلس، للتواصل مع الشخصيات والرموز المؤثرة في المدينة للمساعدة في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين، بخطورة الوضع، وحثهم على امتثال التوجيهات الوقائية الصادرة، ولجنة أخرى من الاعضاء للنزول على المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، للاطلاع على الوضع القائم و تفقد احتياجاتها.



وتزايدت الوفيات في مديرية تريم عن وضعها الطبيعي في الاسبوع الجاري، بسبب ارتفاع معدلات الاصابة بالأمراض والحميات، وغياب الوعي لدى المواطنين، بأهمية الاحترازات الوقائية.



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