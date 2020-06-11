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نشرة أسعار العملات من "الخليج 365" لهذا اليوم

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اليمن العربي - خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020

نشرة أسعار العملات من

الخليج 365 - خاص

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لصباح اليوم الخميس وقد جاءت كالتالي:

 

اسعار الشراء

 

السعودي: 188

 

الدولار :   714

 

الدرهم :   191

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اسعار البيع

 

السعودي:   190

 

الدولار :    724

 

الدرهم :   194.8

 

وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى

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