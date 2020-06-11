شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : تعزيزات كبيرة للجيش الوطني في أبين بقوات المهام الخاصة والاقتحامات ... فيديو والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ١١ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٤٧ صباحاً (الخليج 365_متابعات)
قالت الناشطة موران اليافعي عبر حسابها على تويتر انها وصلت بحمد الله تعزيزات كبيرة للجيش الوطني من ضمنها قوات إقتحامات وقوات مكافحة الإرهاب وقوات مهماهات خاصة إلى جبهة أبين لتعزيز الجيش الوطني هناك، الدم اليمني غالي على الجميع يارب يعقلون. ان لم يتم تنفيذ إتفاق الرياض فأن آخر العلاج الكي..
هذا وقد ضمنت تغريده لها بفيديو يوضح التعزيزات الكبيره للجيش الوطني
هذا وقد ضمنت تغريده لها بفيديو يوضح التعزيزات الكبيره للجيش الوطني موران اليافعي@Moran_Moh
وصلت بحمد الله تعزيزات كبيرة للجيش الوطني من ضمنها قوات إقتحامات وقوات مكافحة الإرهاب وقوات مهماهات خاصة إلى جبهة أبين لتعزيز الجيش الوطني هناك، الدم اليمني غالي على الجميع يارب يعقلون. ان لم يتم تنفيذ إتفاق الرياض فأن آخر العلاج الكي..
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