شكرا لقرائتكم خبر عن هام لغاية | 7 أطعمة لتعزيز صحة الكبد وتخليصه من السموم والأمراض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ١١ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٣٥ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

يعرف الكبد بأنه آلة تنظيف السموم الأساسية فى الجسم، لذا فإن المحافظة عليه يعني الحفاظ على كل أعضاء جسم الإنسان.

وللكبد دور كبير في إحداث توازن في مستويات الدهون فى الدم، ودور فى تنظيم مستويات سكر الدم، وكذلك دور في التخلص من السموم والأدوية والمواد الكيماوية الزائدة عن الحاجة.

ولتعزيز صحة الكبد فإن هناك 7 أطعمة يجب تناولها، وهي: (البروكلي، والثوم، ، واللوز، والسبانخ، والتفاح، والتوت، والبيض)وفقا لحساب كل يوم معلومة طبية .