شكرا لقرائتكم خبر عن ليست عدن ولا ابين ولا صنعاء..الامارات تخرج عن كل اهداف التحالف وتطعن الرئيس هادي وقواته وتقوم بعمل عسكري غادر في هذه المحافظة المحررة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ١١ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٠ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت مصادر خاصة لموقع مأرب برس الاخباري، الاربعاء عن استعدادات غير مسبوقة يجريه الحوثي لتنفيذ عملية عسكرية واسعة صوب محافظة مأرب.

وفي التفاصيل اوضحت مصادرنا ان هناك استنفار وتحشيد غير مسبوق للحوثيين؛ استعدادا لتنفيذ عملية هجومية واسعة النطاق صوب مأرب خلال الايام القادمة . المصادر اشارت بان هناك توجيهات من قيادة الجماعة بتكثيف حملات الحشد من كل القرى والعزل والمديريات.

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واكدت ان العملية سيشرف عليها عبدالملك الحوثي وبدعم لوجيستي واستخباراتي من قبل دولة الإمارات.

وذكرت المصادر ان زعيم الحوثي وجه قيادات الصف الاول باغتنام ما اسموها (الفرصة الذهبية)، وهي انشغال قوات الشرعية بمعارك دحر مليشيات الانتقالي المدعومة من الامارات في المناطق الجنوبية .

وسبق ان انكسر الحوثي في كل محاولاتها السابقة التقدم باتجاه مأرب وظلت تراوح مكانها في بعض اجزاء مديرية صرواح غرب مأرب والتي تشهد قتالا ومعارك متقطعة بين القوات الحكومية والحوثي.