شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..... مصرع قائد عسكري بارز تابع للانتقالي في معارك أبين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ١١ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٤٠ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

اعلن المجلس الانتقالي الجنوبي مساء امس عن مقتل احد قياداته العسكريين البارزين خلال المعارك الدائرة مع قوات الجيش اليمني في محافظة ابين.

وقال الانتقالي في بيان صحفي ان محمد سلام الصبيحي وهو أركان سرية الدروع بكتيبة الحزم بجبهة الطرية بمحافظة ابين.