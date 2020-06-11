شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وهام// خبير كويتي يعترف ان اليمن سيصبح اغني من السعودية ودول الخليج وستبدأ شعوب الخليج والسعودية بالهجرة العكسية والسفر الى اليمن للاستقرار فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ١١ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٢٠ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

اعلن الخبير الاقتصادي الكويتي فهد عبد الرشيد الحويطي ان السعودية ودول الخليجي ارتكبت خطأ فادح باعتمادها الكلي على عائدات النفط ولم تستفد من الطفرات العالية لاسعار النفط لتوجه تلك الاموال نحو صناعات قوية بل اعتمدت على الاسراف وانفاق تلك الاموال في سفاف الامور .

واضاف في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي ..لقد فشلت كل دول المجلس في الاستفادة من الثروات الطائلة لبناء قاعدة اقتصادية متينة تمكنها من التخلي او على الاقل عدم الاعتماد كليا على النفط وهو ما يجعل الكثيرين يؤكدون امكانية انقلاب الوضع راسا على عقب بمعنى ان السعودية ودول الخليج جميعا ستصبح امكانياتها المادية ضعيفة وليست لها مداخيل وليست دول زراعية يمكنها على الاقل من الاعتماد على نفسها بتغذية الشعوب من خلال المنتوجات الزراعية وهو ما يمكن ان نقوله ان الشعوب الخليجية والشعب السعودي قد يبدأ الهجرة العكسية من الخليج والسعودية الى اليمن للاستقرار هناك .

واختتم حديثه بالقول ..جائحة كورونا وانخفض اسعار النفط بشكل مخيف محليا وعالميا بالاضافة الى ما قامت به اليابان مؤخرا سيجعل العالم ليس في حاجة ماسة الى النفط الخليجي.وهو ما يعني الفقر والتحول من دول غنية الى دول فقيرة ليس فيها لا تصنيع ولا زراعة.

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وكانت الشركة اليابانية "تويوتا" قد اعلنت انها تعمل على تطوير سيارات جديدة تعتمد على مفهوم جديد للطاقة بعيد عن المفهوم الحالي ومصادر الطاقة الحالية؛ حيث تعمل على تصنيع سيارات تعمل على فضلات الأبقار.

وطرحت الشركة للمرة الأولى تصميم سيارتها من طراز "Mirai"، الذي من المفترض أن يعمل على خلايا وقود الهيدروجين الذي يتم تحويله من روث الماشية.

وكشف كبير مسؤولي قسم التكنولوجيا في الشركة اليابانية، شيجيكي تيراشي؛ أن براز الماشية يمكن أن ينتج الهيدروجين الكافي لتشغيل هذا الطراز من السيارات، والذي تم إعادة تصنيعه منذ عام.

يذكر أن السيارة المقرر طرحها في الأسواق في عام 2021، قادرة على استخدام هذا النوع من الوقود لتحوله إلى كهرباء، دون إطلاق أي انبعاثات ثانوية سوى الماء.