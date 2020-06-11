شكرا لقرائتكم خبر عن عااااااجل : وفاة رئيس الجمهورية بنوبة قلبية والحكومة تنعي الرئيس في بيان رسمي وتوجه التعازي للشعب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ١١ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠٠ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أعلنت حكومة بوروندي عن وفاة رئيس الجمهورية بيير نكورونزيزا جراء توقف نبض قلبه في 8 يونيو 2020. Advertisements وفاة رئيس الجمهورية بنوبة قلبية ونشرت الحكومة البوروندية بيانا على حسابها في “تويتر” قالت فيه: تعلن حكومة جمهورية بوروندي ببالغ الحزن عن الوفاة غير المتوقعة لفخامة رئيس جمهورية بوروندي بيير نكورونزيزا، التي وقعت في مستشفى Cinquantenaire بمدينة كاروزي بعد توقف القلب في 8 يونيو 2020″.

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