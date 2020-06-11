شكرا لقرائتكم خبر عن للتو ... الاعلان عن “انقلاب عسكري” يحدث في ” جنوب اليمن“ وبدعم اماراتي .. وقوات كبيرة تهاجم المعسكرات ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ١١ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٤٠ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

مصدر عسكري بمحافظة تعز عن تحركات مشبوهة وأنشطة تخريبية يقودها طارق صالح في بعض المعسكرات التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا عبر خلايا نائمة وآيادي آثمه يمولها “الأخير” بدعم من الإمارات.

وأشار المصدر إلى أن قيادات في الجيش الوطني في محافظة تعز أكدوا أن الرد سيكون قاسي على هذه الأعمال التخريبية التي تريد أن تنال من أمن وسلامة المحافظة وتخطط للانقلاب على الحكومة الشرعية لصالح أجندة خارجية تتزعمها الإمارات.

مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك مخطط كبير يقوده” طارق عفاش” للإنقلاب على الشرعية في المحافظة بعد أن أدخل مدينة المخاء في أتون أزمات أمنية واقتصادية.

انقلاب عسكري وقوات كبيرة تهاجم المعسكرات كما أوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لدواعي أمنيه أن الرد على محاولات طارق صالح الفاشلة ستكون في العمق، وفي الوقت والزمان المناسبين.

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يترافق ذلك في ظل أنباء مؤكدة تفيد بترتيبات وتحركات تقوم بها مليشيا طارق التي تدعمها الإمارات في مدينة المخاء استعداداً لمهاجمة معسكرات وقوات الشرعية في مدينة تعز من أجل تخفيف الضغط على مليشيا الانتقالي المدعومة هي الأخرى من الإمارت في كلا من أبين وشبوة وعدن. مصدر عسكري بمحافظة تعز عن تحركات مشبوهة وأنشطة تخريبية يقودها طارق صالح في بعض المعسكرات التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا عبر خلايا نائمة وآيادي آثمه يمولها “الأخير” بدعم من الإمارات.

وأشار المصدر إلى أن قيادات في الجيش الوطني في محافظة تعز أكدوا أن الرد سيكون قاسي على هذه الأعمال التخريبية التي تريد أن تنال من أمن وسلامة المحافظة وتخطط للانقلاب على الحكومة الشرعية لصالح أجندة خارجية تتزعمها الإمارات.

مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك مخطط كبير يقوده” طارق عفاش” للإنقلاب على الشرعية في المحافظة بعد أن أدخل مدينة المخاء في أتون أزمات أمنية واقتصادية.

انقلاب عسكري وقوات كبيرة تهاجم المعسكرات كما أوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لدواعي أمنيه أن الرد على محاولات طارق صالح الفاشلة ستكون في العمق، وفي الوقت والزمان المناسبين.

يترافق ذلك في ظل أنباء مؤكدة تفيد بترتيبات وتحركات تقوم بها مليشيا طارق التي تدعمها الإمارات في مدينة المخاء استعداداً لمهاجمة معسكرات وقوات الشرعية في مدينة تعز من أجل تخفيف الضغط على مليشيا الانتقالي المدعومة هي الأخرى من الإمارت في كلا من أبين وشبوة وعدن.