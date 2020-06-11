شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ...بناءا على توجيهات تلقتها قيادة مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا في عدن طارق عفاش يتسلم اليوم مهمته في عدن شاهد المهمة التي اوكلت إليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ١١ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٢٠ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قال مصدر اليوم لموقع المشهد الدولي أنه رسمياً طارق عفاش يستلم مداخل ومخارج عدن من مليشيات الانتقالي الارهابية بينما تداول ناشطون يوالون مليشيات الانتقالي هذا الخبر وقالو قلنا لكم هؤلاء مليشيات مرتزقة وعبيد للدرهم وليس رجال دولة. هذا وقد دعم طارق عفاش مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا بالأسلحة الثقيلة المتطورة والقناصين وعدد كبير من الجنود والضباط ذو الخبرة العسكرية

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