شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء مؤكدة عن إصابة القيادي محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية فى العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ١١ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٤٠ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قالت مصادر مقربة من جماعة الحوثي لموقع يمني بوست الإخباري اليوم الاربعاء أن القيادي الحوثي محمد على الحوثي رئيس ما يسمي باللجنة الثورية تعرض للاصابة بفيروس كورونا وقال المصدر إصابة القيادي الحوثي محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى اللجان الشعبية بفيروس كورونا بعد لقاء عقده قبل يومين بعقال ومشرفي المديريات والحارات لهدف حشد مقاتلين جدد لتعزيز الجبهات وأكد المصدر أن الحوثي تم وضعة فى أحد الفنادق فى العاصمة صنعاء لتلقي العلاج مع مجموعة من القيادات الحوثية المصابة مسبققاً حيث تم تخصيص مجموعة من الفنادق لعلاج القيادات بعيداً عن اعين الشعب والصحافة

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