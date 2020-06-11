شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل// بيان رسمي طارئ من صنعاء إلى جميع المواطنين وهذا ما سيحدث اليوم في ظل إنتشار فيروس كورونا (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ١١ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٢٠ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أكدت شركة النفط اليمنية في صنعاء، مساء اليوم الثلاثاء، أن قوات التحالف لا تزال تحتجز 15 سفينة محملة بالمشتقات النفطية قُبالة ميناء جيزان.

وأوضحت شركة النفط في بيان أن فترات احتجاز السفن الـ 15 تصل في أقصاها إلى ما يزيد على 78 يوماً رُغم استكمالها لإجراءات التفتيش في جيبوتي وحصولها على التصاريح. وأضافت أنه لم يتم السماح بدخول أي شُحنة نفطية إلى الميناء منذ وصول السفينة “ديستيا بوتشي” إلى غاطس ميناء الحديدة بتاريخ 23 مايو 2020م.

ولفتت إلى أن خلو غاطس وأرصفة ميناء الحديدة من سُفن المشتقات النفطية منذ أكثر من 11 يومًا يعتبر مؤشرا خطيرا يبين درجة التصعيد العدواني الراهن.

وأكدت شركة النفط أن القرصنة التعسفية ستترك أثرًا كارثيًا على إجراءات مكافحة كورونا كون المشتقات النفطية ضرورية لتغطية كامل احتياجات قطاعات الصحة والنظافة والمياه.

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وحملت ما اسمته قوى العدوان مسؤولية التداعيات الناجمة عن الحصار الجائر والقرصنة البحرية المستمرة وكافة النتائج المترتبة على سياسة العقاب الجماعي.

كما حملت الأمم المتحدة مسؤولية الارتهان المتواصل لمزاجية قوى العدوان وتخليها عن التزاماتها خصوصا في ظل وجوب مساندة الإجراءات الحكومية لمكافحة وباء كورونا.

وأشارت إلى أن التحالف يحاول تكوين بؤر وبائية عبر صناعة أزمات تموينية تدفع المواطنين إلى التخلي عن الإجراءات والازدحام أمام المحطات البترولية.

وأضافت الشركة “سنضطر الى البدء بتطبيق نظام الترقيم في المحطات البترولية حرصا على تلبية احتياجات السوق المحلية والحفاظ على مستويات الاستقرار التمويني”.

وأردفت “البدء بتطبيق نظام الترقيم اعتبارا من صباح يوم الأربعاء 10 يونيو مع تغطية احتياجات أهم القطاعات الخدمية المرتبطة بمعيشة المواطنين”.

ودعت المواطنين إلى ضرورة الالتزام الكامل بكافة الاحتياطات الوقائية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه لن يُسمح بتواجد أكثر من شخص واحد في كل وسيلة نقل، كما دعت لعدم الهلع، والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات على الرقم (836552).