شكرا لمتابعة خبر عن وفاة طبيبة سورية بعد إصابتها بكورونا في أحد مستشفيات محافظة مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفت طبيبة سورية، تعمل استشارية في أحد مستشفيات محافظة مأرب، جراء إصابتها بفيروس كورونا، بعد يومين من وفاة طبيب روسي يعمل في المحافظة ذاتها.

ونعى مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الطبيبة السورية، رزان أنور محمود، التي توفيت، أمس الأول، وكانت تعمل استشارية أمراض وجراحة النساء والتوليد في المركز الاستشاري الطبي في مدينة مأرب.

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وتوفيت الطبيبة السورية بعد نحو 48 ساعة على وفاة الطبيب الروسي شوخرت ببوييف، الذي كان يعمل جراح عظام في مستشفى حريب العام، وتم، صباح الأحد الفائت، العثور على جثته مرمية في الشارع بالقرب من سكنه، دون أن توضح الجهات المختصة بالمحافظة أسباب وفاته حتى اليوم، في حين ترجح المصادر أنه توفي مقتولاً، حيث عثر على كدمات متفرقة على جسده.

كما توفي، الجمعة الماضي، الطبيب اليمني عبد الله عبد الواحد المقرمي، الذي كان يعمل في مستشفى 26 سبتمبر العام بمديرية الجوبة، محافظة مأرب، بعد إصابته بفيروس كورونا.