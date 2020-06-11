شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : مصادر عسكرية ..الحوثيون يستهدفون احد معسكرات الجيش الوطني في مارب بصاروخ باليستي يخلف قتلي وجرحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية ان جماعة الحوثي استهدفت قبل قليل احد المعسكرات التابعة للجيش الوطني في محافظة مأرب شرق اليمن .

وأكدت ان انفجار عنيف وقع في معسكر ماس بمأرب، فجر يومنا هذا الخميس وأن الانفجار ادى الى سقوط شهيد وعدد من الجرحى في صفوف القوات المتواجدة بالمعسكر.

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وذكرت المصادر أن المعلومات الأولية تشير إلى أنه تم استهداف المعسكر بصاروخ باليستي في حين تحدثت مصادر أخرى عن الاستهداف بطائرة مسيرة..

إلاّ أن قوة الانفجار يرجح أن يكون الاستهداف قد تم بصاروخ باليستي

المصادر ذاتها نوهت بأن أن سيارات الاسعاف مازالت تهرع الى المعسكر حتى لحظة كتابة هذا الخبر من فجر اليوم.