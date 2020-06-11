شكرا لمتابعة خبر عن هدم منزل مواطن مستأجر في العاصمة صنعاء .. وإيداع زوجته وطفلتها في سجن سري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، امس الاربعاء، أن مكتب الأوقاف بالامانة قام بهدم منزل مواطن مستأجر واودع زوجته وطفلتها في سجن سري.

وذكرت المصادر لـ المشهد اليمني ، أن المدعو عبدالله عامر المعين من جماعة الحوثي، مديرا لمكتب الأوقاف قام أثناء اطلاعه على عملية هدم المنزل لم يحترم حرمة الاطفال والنساء، وقام بالاعتداء على زوجة المستأجر للمنزل من الأوقاف منذ عشرين عاما، علي صالح الفقيه وابنتها البالغة من العمر أربع سنوات وقام بحبسها مع ابنتها في حبس سري تابع لمكتب الأوقاف.

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وأشارت المصادر إلى أن المدعو عبدالله عامر مدير والمدعوم من وزير الاوقاف بحكومة الحوثيون غير المعترف بها، قام بهدم المنزل الواقع بحي شميلة، جوار جامع الخير، و الذي بناه المواطن علي صالح الفقيه على أرض مستأجر لها من الاوقاف منذ مايقارب عشرين عاما.

ونوهت المصادر بأن سبب هدم المنزل وطرد الاسرة هو وجود عصابة قامت بتسوير الأرض تمهيدا لتسليمها لتاجر أراضي متنفذ، ضاربين بعقد الإيجار الذي بيد الفقيه عرض الحائط.

وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي انتهاكات لحقوق الإنسان بشكل يومي، خصوصا ما يتعلق بالأراضي والسكن والمؤجرين والمستاجرين في ظل أسوأ أزمة إنسانية في العالم تعيشها اليمن؛ منذ انقلاب الحوثيون قبل أكثر من خمس سنوات.