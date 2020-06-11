شكرا لمتابعة خبر عن الحكومة اليمنية : تحمل الحوثيون مسؤولية سلامة الأسرى والمختطفين في سجونهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حمَّلت الحكومة اليمنية، الأربعاء، الحوثيون مسؤولية سلامة الأسرى والمختطفين في سجونها، بعد حصولها على معلومات مؤكدة بإصابة أحد المختطفين في سجون صنعاء بفيروس كورونا.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن هذا التطور الخطير يشكل تهديدا حقيقيا لحياة وسلامة المئات من المختطفين في معتقلات الحوثي.

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‏وحمل الإرياني، جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن سلامة الأسرى والمختطفين في معتقلاتها، في ظل تعنتها ورفضها لجميع المطالبات والاقتراحات التي تقدم بها وفد الحكومة من منطلقات إنسانية بحتة لتبادل فوري وغير مشروط للأسرى والمختطفين تنفيذا لاتفاق ستوكهولم.

‏وطالب الإرياني الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن مارتن غريفيث والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحماية الصحفيين بسرعة الضغط على الحوثيين لإنجاز تبادل فوري للأسرى والمختطفين دون شروط.

ويواجه المختطفون في سجون الحوثي خطر الإصابة بفيروس كورونا، بعد ظهر ست حالات اشتباه بالإصابة بالفيروس في السجن المركزي بصنعاء.