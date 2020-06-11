شكرا لمتابعة خبر عن تحذير من الهيئة العليا للأدوية في العاصمة المؤقتة عدن من استخدام هذه الثلاثة الأصناف من العلاجات (أسماء) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذَّرتْ الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في العاصمة المؤقتة عدن، امس الاربعاء ، من خطورة استخدام كبسولات “سوبر سليم جرين لين بودي” بسبب احتوائه على مادة دوائية غير معلن عنها وهي مادة السيبوترامين، التي تمَّ سحبها من الأسواق في أكتوبر 2010م لتسببها في مشاكل قلبية وسكتات دماغية.

كما حذَّرتْ الهيئة، في تعميم لها، من خطورة استخدام كبسولات “جولدن ماكس بنك” بسبب احتوائها على مادة سيلانافيل، التي تسبب في انخفاض ضغط الدم قد يصل إلى مستوى يشكل خطراً على المصابين بأمراض القلب والسكري وارتفاع نسبة الدهون.

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وفي تعميم ثالث، حذرت الهيئة من استخدامات “سوبرهاند سينتيزر جل”، المصنع في البحرين لصالح مصنع المملكة للمنظفات، وذلك بسبب احتوائه على مادة داي ايثنتول امين الكيميائية الخطيرة، التي تعتبر مهيج للجلد ولها آثار جانبية عند امتصاصها عبر الجلد.

وتضمنت تعميمات هيئة الأدوية، التوصية بعدم استخدام المنتجات المذكورة، وسحبها من الأسواق إن وجدت ومنع استيرادها.