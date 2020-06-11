إصابة إحدى أشهر اطباء الأمراض النسائية والتوليد بـ"فيروس كورونا "

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عدن - ياسمين التهامي - أصيبت استشارية أمراض النساء والولادة الدكتورة زبيدة أحمد العمري ، إحدى أشهر اطباء الأمراض النسائية والتوليد في اليمن، بفيروس كورونا، أثناء أداء عملها الإنساني. وتعاني العمري منذ 10 أيام ظروفا صحية صعبة وحالة حرجة، وذلك أثناء عملها في إنقاذ الآخرين من المرض. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: بالفيديو : هند القحطاني ترقص هي وبناتها على التيك توك الكشف عن الحالة الصحية لرجاء الجداوي بعد حقنها بدم المتعافين من كورونا مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) Advertisements هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وتعرف الدكتورة العمري بتفانيها الكبير في العمل ولها مواقف إنسانية كثيرة في عملها وظلت تقدم خدماتها الطبية رغم مخاطر انتشار وباء كورونا وذلك انطلاقاً من حرصها على خدمة الناس والمجتمع صحياً. وتعمل الدكتورة زبيدة العمري استشارية النساء والولادة في مستشفى السبعين الحكومي في العاصمة صنعاء، كما تعتبر من أبرز أطباء مستشفى سيبلاس التابع للقطاع الخاص.

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