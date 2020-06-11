شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة : 30 مليون يمني يواجهون خطر الإصابة بـ"فيروس كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الصحة في الحكومة اليمنية، الدكتور ناصر باعوم، امس الأربعاء، إن نحو 30 مليون يمني يواجهون خطر الإصابة بفيروس كورونا والملاريا وحمى الضنك وأوبئة أخرى.

وأضاف، خلال اجتماع افتراضي لوزراء الصحة العرب، امس الأربعاء: “إن اليمن يملك 6 أجهز (PCR) فقط، و17 جهاز أشعة مقطعية و500 جهاز تنفس اصطناعي و3 ألاف شريحة فحص فيروس كورونا”.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

بالفيديو : هند القحطاني ترقص هي وبناتها على التيك توك

الكشف عن الحالة الصحية لرجاء الجداوي بعد حقنها بدم المتعافين من كورونا

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

Advertisements

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأكد أن “الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن جراء انتشار الأوبئة والحميات، تتطلب تدخلاً عاجلاً ودعماً للقطاع الصحي للعمل على مساندة الجهود الحكومية”؛ حسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وتابع: “لدينا فرق طبية ممتازة ومدربة ولكنها تفتقر للحوافز المادية والتجهيزات”.

وزير الصحة، اتهم جماعة الحوثي بمواصلة إخفاء الأرقام الحقيقية لأعداد الإصابات والوفيات الخاصة بوباء كورونا في مناطق سيطرتهم.

وسجلت الحكومة اليمنية في مناطق سيطرتها، حتى مساء الثلاثاء 9 يونيو، 524 إصابة بفيروس كورونا منها 127 حالة وفاة و23 حالة تماثلت للشفاء.