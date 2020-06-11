شكرا لمتابعة خبر عن الانتقالي : يصدر بيان عن الاحداث التي في تشهدها العاصمة عدن ومن يقف وراءها؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن الأربعاء الموافق 10 يونيو 2020م ، اجتماعاً هاماً، بمقر قيادة المجلس في مديرية المنصورة، برئاسة عصام عبده علي، نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس.

وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع العامة في العاصمة عدن وخاصة في الجانب الأمني وما تقوم به بعض الخلايا الإرهابية من أعمال بائسة لبث الرعب و الفوضى وإقلاق السكينة العامة في مدينة كريتر.

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مثمنين ومقدرين الجهود الجبارة التي تبذلها الأجهزة الأمنية والعسكرية في التصدي لأعمال البلطجة التي تقوم بها بعض العناصر الإرهابية، ومؤكدين وقوف القيادة المحلية للمجلس وكل أبناء العاصمة عدن إلى جانب الأجهزة الأمنية والعسكرية في التصدي لتلك الخلايا النائمة والمساهمة في إحلال الأمن والأمان والطمأنية العامة للسكان في عموم مديريات العاصمة عدن خاصة والجنوب بشكل عام.

وافتتح الاجتماع بقراءة الفاتحة على روح الفقيدين د. خالد دولة، الرئيس السابق للقيادة المحلية بمديرية صيرة، والأستاذ سعيد عبداللطيف عضو إدارة الخدمات في قيادة المجلس بالعاصمة عدن، وأرواح جميع شهداء الجنوب الذي قدموا أرواحهم فداءً لنصرة الوطن والدفاع عن عزته وكرامته.

ورحب عصام بالمجتمعين شاكراً الجهود الطيبة التي تبذلها القيادة المحلية في تأمين احتياجات سكان العاصمة عدن خاصة في المجال الخدماتي.

وشدد عصام عبده خلال الاجتماع، على ضرورة تفعيل عمل اللجان المجتمعية وتعزيز دورها المجتمعي والإنساني بين السكان وبما يسهم في تحقيق الأمن والأمان والحفاظ على السلم الاجتماعي.

وناقش الاجتماع عددا من المواضيع الهامة منها الإدارية والتنظيمية وبعض الصعوبات والمعوقات التي تعرقل سير عمل الهيئات التنفيذية في قيادة المجلس بالمديريات.