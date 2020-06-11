شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يقتحمون مكتب الامم المتحدة في العاصمة صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، الاربعاء، أن جماعة الحوثي، اقتحمت مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وقامت بإغلاقه.

وذكرت المصادر أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنهت عمل مفوضها الدكتور عبيد العبيد في اليمن، في محاولة لترضية المليشيا وإبقاء مكتب المفوضية عاملاً في مناطق سيطرتهم، بعد أشهر من صراع مشرفين حوثيين ضد المفوض، في فضيحة مدوية جديدة للمنظمات الأممية العاملة في اليمن.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

بالفيديو : هند القحطاني ترقص هي وبناتها على التيك توك

الكشف عن الحالة الصحية لرجاء الجداوي بعد حقنها بدم المتعافين من كورونا

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

Advertisements

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأوضحت المصادر أن أطقم المليشيا اقتحمت الحواجز الأمنية المحيطة بمنظمة الهجرة الدولية ومكتب المفوضية، كما أغلق أحد الأطقم بوابة مكتب المبعوث الأممي المقابل لمبنى المفوضية.

وبينت المصادر بإن جماعة الحوثي فرضت طوقاً أمنياً وقاموا بإبلاغ الموظفين بمغادرة المكتب، كما طلبوا إبلاغ عبير الخريشة منسقة المكتب الرئيسي للمفوضية في العاصمة صنعاء بأن المكتب أوقف عن العمل بسبب نشاط يزعم بقيام طاقم موظفي المفوضية بسلوك يضر بالأمن القومي لليمن.

ولفتت المصادر الى أن اتصالاً هاتفياً أجرته الخريشة مع قيادات في مكتب الانقلابي المشاط الذين أحالوها لما يسمى بجهاز الأمن القومي(الامن الوقائي) لجماعة الحوثي الذين بدورهم أبلغوها أن الإجراء اتخذ بسبب رفض منسق المفوضية في اليمن التعاون معهم ومنحهم نسخاً من تقارير العاملين في المفوضية كي يتسنى لهم معالجة تلك الانتهاكات وأنهم كانوا قد وجهوا تحذيراً له في أكتوبر العام الماضي إلا أنه لم يستجب لتلك التحذيرات.

وأشاروا إلى إنهم اكتشفوا نشاطًا مريباً يمارسه منسق المفوضية، وأنه يجب استبداله بمنسق آخر له القدرة على التعاون معهم، وهو ما حصل مع العبيدي.

وتمارس جماعة الحوثي ضغوط على كافة المنظمات الدولية العاملة في اليمن، ما دفع معظم الدول الى تعليق مساعداتها لليمن أو تقليصها؛ وهو ما لوحظ في مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن الذي نظمته المملكة العربية السعودية بمشاركة اكثر من 126 دولة وجهة دولية، وتمخض بمساعدات تبلغ 1.4 مليار دولار؛ في حين كان مقررا أن يجمع 2.4 مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة الانسانية للعام الحالي.