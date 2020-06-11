شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون نجمة طيور الجنة الطفلة "ديما بشار" ..شاهدو كيف اصبح شكلها اليوم بعد ان تزوجت وانجبت اول مولود ..«صور» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اشتعلت مواقع التواصل بأحدث صور ديما بشار التي كانت مشهورة بمشاركتها في قناة "طيور الجنة" للأطفال، حيث ظهرت في العديد من الأغنيات والعروض منذ عقد كامل.

وقد تداول رواد السوشيال ميديا أحدث صورة لديما بشار التي صارت شابة حالياً، بل إنها أصبحت زوجة وأماً لطفل صغير، حيث ظهرت في اللقطة المنتشرة وهي تحتضن طفلاً كما أطلت بالحجاب وبدون مكياج نهائياً لتبدو بشكل مختلف عن ملامحها الطفولية التي حفظها جمهور "طيور الجنة". ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • شاهد أمير سعودي يدفع ل"صافيناز" 100 الف ريال سعودي مقبال رقصة في سهرة ليلية ..صور • هل تذكرون نجمة طيور الجنة الطفلة "ديما بشار" ..شاهدو كيف اصبح شكلها اليوم بعد ان تزوجت وانجبت اول مولود ..«صور» • مذيعة قناة MBC لم تتمالك نفسها من الفرحة وخلعت ملابسها امام المتابعين .. شاهد الفضيحة • الفنانة رولا يموت تنشر صورا فاضحة .. كشفت عن مناطقها الحساسة وقالت شاهدو الطبيعي .. شاهد الصور • عاجل : محمد بن سلمان يتلقى الضربة القاضية والشعب السعودي في حالة ذهول وخوف من الانهيار الكبير • مذيعة قناة الجزيرة غادة عويس تنشر صورة عارية لإبنة الرئيس ومحمد بن زايد .. شاهد • شاهد " ظهور " مُحرج” للأميرة الجوهرة بنت طلال بعد إعادة تداول فضيحة مدوية كشفها والدها عن الملك عبد العزيز Advertisements • شاهد أول فيديو لسيارة تويوتا Corolla الجديدة والكشف عن مواصفاتها الضخمة (فديو وصور) • شاهد : هذا الشاب السعودي هو ملك جمال الذكور .. لن تصدق كيف شكله .."فيديو" • تسريب ردة فعل الفنان محمد رمضان في برنامج رامز مجنون رسمي .. شاهد الحلقة التي لم تبثها قناة MBC ..فيديو • إعلامية مصرية بـ “mbc” تنشر صورتها عـ.ارية في الحمام بالخطأ .. شاهد • هل تذكرون الفنانة نبيلة عبيد .. شاهد صورتها الفاضحة التي تم تسريبها اليوم • شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) • عاجل : قناة MBC تقطع الشك باليقين وتكشف حقيقة وفاة الفنان حسين الجسمي • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد ----------------------- وبرغم التقارير التي ذكرت أن هذا الطفل هو ابنها، إلا أنها قررت تصحيح المعلومات المغلوطة المنتشرة، حيث أعلنت أن الطفلة التي تحملها هي مريم ابنة شقيقها محمد، مؤكدة أنها تبلغ من العمر 19 عاماً فقط ولم تخطط للزواج أو الإنجاب بعد.

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