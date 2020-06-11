شكرا لمتابعة خبر عن لهذه الأسباب .. توقعات بترحيل مليون مغترب يمني من السعودية عقب عيد الاضحى المبارك ( تفاصيل ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - لهذه الأسباب .. توقعات بترحيل مليون مغترب يمني من السعودية عقب عيد الاضحى المبارك ( تفاصيل )

اعلن المستشار السابق احمد علي عبد الله الغفيلي إن جائحة كورونا سوف تتسبب في ترحيل اكثر من مليون مغترب يمني في المملكة.

واوضخ الغفيلي في منشوره على موقع التواصل الاجتماعي ان ترحيل ذلك العدد الهائل لن يكون من قبل السلطات السعودية ، بل ان الترحيل سيكون ذاتيا بسبب توقف الاعمال وعجز الغالبية الكبرى من المغتربين عن دفع ماعليهم من التزامات مالية اضافة الى الرسوم التي فرضتها السلطات .

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

واخير ظهرت الحقيقة وبان المستور: الكشف عن الراتب الفلكي الذي يتقاضاه رئيس الجمهورية شهريا..تعرف على رقم حسابه ورصيده في هذا البنك "صورة"

في غاية الخطورة ..وكالة انباء دولية تفضح مهدي المشاط ومحمد الحوثي وتكشف العمل المخيف الذي يمارسونه في جنح الظلام ..لن تصدق ماذا يفعلون

ليست شبوة ولا ابين ولا سقطرى..الامارات تخرج عن كل اهداف التحالف وتطعن الرئيس هادي وقواته وتقوم بعمل عسكري غادر في هذه المحافظة المحررة

عاجل ورد قبل قليل.. الرئاسة اليمنيه تشكل لجنة التفاوض مع مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا حول اتفاق الرياض وتنفيذه شاهد اسماء اللجنه

شاهد “إنفوجرافيك ” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق والمدن اليوم الأربعاء

Advertisements

وفاة الممرضة السعودية "نجود الخيبري" بسبب "كورونا" يشهد تفاعلاً على "تويتر"

قناة العربية تكشف تفاصيل جديدة ومثيرة عن الحيلة الغادرة التي لجأ اليها الطباخ اليمني لقتل الشيخ القبلي السعودي مسفر بن ناصر بن وقيان القحطاني

عاجل: رسالة خطيرة تلقاها الرئيس هادي سببت له صدمة كبيرة وقلبت الامور راسا على عقب..لن تصدق من هو الذي بعث الرسالة وما جاء فيها ( نص الرسالة )

عاجل..خبير كويتي يعترف ان اليمن سيصبح اغني من السعودية ودول الخليج وستبدأ شعوب الخليج والسعودية بالهجرة العكسية والسفر الى اليمن للاستقرار فيها

عاجل:الصين تحقق نصر كاسح وتهزم أمريكا في عقر دارها ووزير أمريكي يرفع الراية البيضاء ويعلن انهيار أمريكا وعملتها

مؤكدا انه إذا إستمرت الأزمة لمدة أطول، هذا ما سيرهق الوافدين، ويؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، حيث كثير من المغتربين أصبح يفكر في الرحيل، كجزء من حل المشكلة لنفسه، لا سيما كثير أصبح بلا عمل ولا دخل والعودة لبلادهم هي الحل الوحيد.

فعبد أن سمحت المملكة للوافدين بالخروج ومكنتهم عبر خدمة تمكين بالعودة لبلادهم، تهافت آلاف لتقديم طلبات خروج لحين إنتهاء الأزمة، وخاصة تلك الوافدين الذين قدموا بزيارات عمل، والذين قدموا لآداء مناسك العمرة، والوافدين الذين إقتربت عقودهم على الإنتهاء.

وفي هذه المرحلة، أهم ما يفكر به الوافدين، هو الرحيل أو إيجاد حل وطريقة دخل ليعتاشوا منها في ظل الأزمة والإغلاق وتوقف عصب الحياة بشكل كامل في الخليج العربي والعالم بأكمله.

وفي الحديث عن الخروج، فقد أصبح الوافدين يتهافتون على الرحيل قبل شهر 8 القادم بسبب تخوف البعض مما ينشر حول أزمة كورونا القادمة، فذكرت بعض وسائل الإعلام أن ذروة كورونا ستكون في هذا الشهر، وخروجهم إستباقا حتى لا يتم الإغلاق بشكل كامل وعندها لا يمكنهم العودة لبلادهم أو تصبح عملية الخروج شبه مستحيلة.

واختتم الغفيلي منشوره بالاشارة الى ان المغتربين اليمنيين العاملين في المطاعم او في الورش الصنعاية في تصليح السيارات هم من سيبقى داخل المملكة كون عملهم يوفر لهم لقمة العيش ودفع الرسوم.