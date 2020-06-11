نظراً لتفشي فيروس كورونا..  - البحسني يصدر قرارًا بمنع دخول القادمين من المحافظات إلى حضرموت

أصدر، محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بمنع دخول القادمين من المحافظات الأخرى إلى حضرموت، بسبب تفشي فيروس كورونا وتزايد أعداد الإصابات والوفيات.

وبحسب وثيقه حصل عليها "يمن شباب نت"، وجه المحافظ البحسني فيها، بمنع دخول جميع القادمين من المحافظات الأخرى عبر منافذ المحافظة، مع بقاء المواطنين الساكنين بالتنقل في داخل حضرموت أثناء فترة السماح.

كما وجه البحسني، قائد المنطقة العسكرية الأولى ومدير عام الأمن والشرطة بالوادي والصحراء، بفتح نقطة عسكرية على حدود محافظة حضرموت مع محافظتي مأرب وشبوة؛ لمنع دخول القادمين إلى المحافظة.

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وشمل التوجيه كذلك، توفير طاقم طبي بصورة دائمة في النقطة العسكرية بين محافظتي مأرب وشبوة؛ لفحص الأشخاص الذين مصرّح لهم بالدخول.

وأشار إلى ضرورة تعزيز النقطة العسكرية في منطقة الأدواس بقوة إضافية، وكذا توفير طاقم طبي بصورة دائمة فيها.

وفي الأيام الماضية، تحدثت مصادر عن تزايد حالات الوفيات والإصابات، بسبب تفشي الحميات وفيروس كورونا في حضرموت.