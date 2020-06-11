تعز: نقابات ومنظمات تطالب بصرف مرتبات الموظفين وتهدد بالتصعيد

طالب مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني (متين) بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن)، الأربعاء، بصرف مرتبات الموظفين.



وقال المجلس في بيان، وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، إن "التأخير المستمر لصرف مرتبات موظفي المحافظة بما في ذلك تأخير صرف مرتب شهر مايو2020م، يخالف القوانين النافذة".



وأشار إلى مُضي عشرة أيام من شهر يونيو الحالي ولم يتسلم موظفو المحافظة لمرتباتهم لشهر مايو المنصرم "وهذه مسؤولية قيادة السلطة المحلية في المحافظة والأجهزة التنفيذية التابعة لها".



وأضاف أنه "من غير المقبول أن يظل الموظفون ونقاباتهم في محافظة تعز شهرياً يطالبون بصرف مرتباتهم ويعملون من أجل ذلك الفعاليات المختلفة بينما زملاؤنا في بقية المحافظات المحرّرة يتسلمون مرتباتهم في مواعيدها المحددة".



وطالب مجلس تنسيق النقابات والمنظمات محافظ تعز بسرعة صرف مرتبات موظفي المحافظة العاملين لشهر مايو الماضي في موعد أقصاه مساء الأحد المقبل " وهي فرصة كافية لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لعملية الصرف" بحسب البيان.



وشدد المجلس على ضرورة صرف المرتبات شهرياً بحسب المواعيد المحددة في القانون المالي؛ إلى جانب صرف مرتبات شهر يونيو الحالي للمتقاعدين المدنيين.



وتوعد المجلس بالتصعيد وعمل فعاليات احتجاجية في حال عدم صرف مرتبات الموظفين مساء الأحد المقبل.



وفي أواخر مايو الماضي، تظاهر عشرات الموظفين الحكوميين أمام المقر المؤقت لديوان محافظة تعز، مطالبين بصرف راتب شهر أبريل الماضي، ووضع معالجات تضمن انتظام صرف الرواتب بشكل دائم وفي موعدها المحدد شهريًا.

يشار إلى أن أكثر من 60 ألف موظف في جميع القطاعات الحكومية بتعز يشكون من تأخر صرف راتب شهر مايو.

