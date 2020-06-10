القميري يؤكد أن الجيش الوطني سيظل حامي الوطن وقرارات وشائعات الحوثي تؤكد قرب زواله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري، أن المؤسسة العسكرية الوطنية ستظل الدرع الحامي لليمن والحارس للمكتسبات الوطنية والضامن لاستكمال معركة استعادة وتحرير تراب الوطن من مليشيا الحوثي وايران والجماعات الارهابية المتطرفة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



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وأوضح أن جهود اعادة بناء مؤسسة الوطن الدفاعية (الجيش الوطني) مستمرة وقد حققت انجازات كبيرة خلال الخمسة الاعوام الماضية من انطلاق معركة اعادة البناء التي بدأت وتمضي بالتزامن مع معارك التحرير التي يخوضها الجيش في مختلف المناطق والمحافظات.

وأشاد اللواء القميري في تصريح نقله موقع "سبتمبر نت" ببطولات وتضحيات ابطال الجيش ورجال المقاومة لدحر مليشيا التمرد والارهاب واستعادة امن واستقرار الوطن، ورفع الظلم والمعاناة عن الشعب اليمني وانهاء جرائم النهب والسرقة التي ترتكبها المليشيا بحق اليمنيين.

وأشار إلى أن ما تروجه الأدوات والوسائل الاعلامية التابعة للحوثي وداعميه والمتحالفين معه من اكاذيب وشائعات هي تأكيد على مدى الافلاس والعجز ومحاولة يائسة للتستر على الهزائم والانتكاسات التي تتكبدها المليشيا.