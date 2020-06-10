شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الناشطة “توكل كرمان” تفاجئ ”العالم“ وتعلن عن بدء ترتيبات لإعلان ثورة شعبية في هذه “الدولة الخليجية”!!؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ١٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ١٠:١١ مساءً (الخليج 365_متابعات)

توكل كرمان تفاجئ العالم وتعلن عن بدء ترتيبات لإعلان ثورة شعبية في هذه الدولة الخليجية .!!؟! كشفت الناشطة النوبلية توكل كرمان عن زمن اشتعال الثورة التي ستجتاح المملكة العربية السعودية.

مؤكدة أن الثورة قد بدأت بعد أن نجحت بعض ثورات الربيع العربي، مشيرة الى أن نجاح الثورة الليبية ستزيد الشعوب طاقة للحرية والكرامة.

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وقالت الناشطة الحقوقية “توكل كرمان”: أن ثورات الربيع العربي ستكون في نجد والحجاز، مؤكدة أن حرية الشعب السعودي ستمثل انعتاق لشعوب كثيرة.

وكشفت” كرمان” عن أن الثورة في المملكة قد بدأت وما على الحجازيون سوى إكمال الطريق لينعموا بالحرية والأمان في ظل التحرر من الهيمنة.

توكل كرمان تفاجئ العالم وتعلن عن بدء ونشرت “توكل كرمان” تغريدة على حسايها في تويتر قائلة: “‏أعظم ثورات الربيع العربي ستكون في نجد والحجاز، من أجل الحرية والكرامة وعسى أن يكون قريبا ، في حريتكم إنعتاق لشعوب كثيرة، تدعم المملكة الشائخة مستبديها وتجهض ثوراتها ، ولقد بدأتم الطريق