شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الوطنية اليمن تعلن عن أخر الاصابات للساعات 24 الماضية وتعز تتصدر المشهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - tyle="text-align: justify;">اعلنت اللجنة الوطنية العليا في اليمن لمواجهة كورونا اخر مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة: تسجيل(36) حالة إصابة جديدة بينها حالتا وفاة (10) حالات في عدن (18)حالة في تعز منها حالة وفاة (8) حالات في الضالع منها حالة وفاة بذلك يرتفع اجمالي عدد الحالات المسجلة منذ العاشر من إبريل إلى (560) حالة بينها (129) وفاة و(23) حالة شفاء

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