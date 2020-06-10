شكرا لمتابعة خبر عن دولة عظمى : تدعو الى تشكيل حكومة يمنية جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا السفير البريطاني في اليمن ميشيل ارون الى تشكيل حكومة جديدة.

وقال ارون في توضيح له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر" : "ان اتفاق الرياض نص على تشكيل حكومة جديدة وهذا ما دعا له.

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وقال ارون :اتفاق الرياض الذي وقعه الرئيس هادي ينص على تشكيل حكومة جديدة وهذا ما ادعو اليه.