شكرا لمتابعة خبر عن تعزيزات عسكرية يدفع بها المجلس الانتقالي إلى الشيخ سالم في ابين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دفعت قيادة اللواء الثاني عشر ، صاعقة جنوبية ، صباح اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2020م ، بكتيبة عسكرية بكامل عدتها وعتادها ومقاتليها تعزيزاً لمواقع القوات المسلحة الجنوبية المرابطة في جبهة الشيخ سالم بمحافظة أبين.

وفي تصريح أكد فيه العميد عبده ناصر الأزرقي قائد اللواء الثاني عشر صاعقة بان هذه التعزيزات العسكرية التي دفع بها اللواء الثاني عشر صاعقة الى جبهة الشيخ سالم بأبين تأتي في إطار المهام الوطنية والقتالية المناطه بقيادة اللواء لمساندة ودعم وتعزيز القوات المرابطة في جبهات أبين.

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وثمن العميد عبده ناصر الأزرقي تضحيات وصمود واستبسال جنود وأبطال اللواء الثاني عشر صاعقة.