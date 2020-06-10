شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد أول فيديو لسيارة تويوتا Corolla الجديدة والكشف عن مواصفاتها الضخمة (فديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتشرت في الأونة الأخيرة شائعات حول نموذج تويوتا كورولا والتي ستطرح بهياكل هاتشباك فقط وتسربت الصور الجديدة لهذه السيارات كما تظهر بنسخ سيدان مميزة .

ووفقا للتسريبات فإن هذه السيارات بنيت على منصات جديدة وسمحت بجعلها أكبر حجم وأوسع من الداخل مقارنة بنماذج العام السابق .

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وتتميز هذه السيارات ممتصات صدمات شبيهة بتلك الموجودة في سيارات camry التي طرحت هذا العام كما زودت واجهتها الامامية بفتحات هوائية جانبية كبيرة بالإضافة إلى خطوط بارزة من الكروم تحيط بشعار تويوتا وذلك بالإضافة إلى مصابيح جديدة .

كما تتميز هذه السيارات على عجلات رياضية مميزة وذلك بمقاس 18 إنش من صنع ميشلان ودانلوب أما قمرة القيادة مريحة لـ 5 ركاب بالإضافة إلى واجهة قيادة عصرية كما أنها مدعومة بشاشة 10 بصوات تعمل باللمس وقود مميز مزود بأزرار للتحكم بانظمة الصوت والسرعة والرد على المكالمات .

وتأتي هذه السيارات بنماذج عادية مزودة بمحركات بسعة 1.5 ليتر وعزم 118 حصان كما تعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ6 مراحل وأن تطرح منها نوذج أقوى بمحرك أفضل وعزم 169 حصان .