شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفنانة رولا يموت تنشر صورا فاضحة .. كشفت عن مناطقها الحساسة وقالت شاهدو الطبيعي .. شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لا تغيب ​رولا يموت​ (ولا نعرف ما اللقب الذي نضعه امام اسمها) عن اثارة الجدل ولفت الانظار بكل الطرق ولكن هذه المرة تخطت وقاحتها المعقول، فأطلّت في فيديو تشرح فيه بالتفاصيل انها لم تكبّر صدرها وانه طبيعي. وتعرت امام الناس بايحاءات جنسية رخيصة لتشرح ان صدرها لم يخضع لعملية التكبير، وهي خائفة من "صيبة العين" أيضا.

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نقول لرولا، لا تخافي من العين فلست الشخص المناسب ليحسده الناس، بل هم يشفقون عليك او الاحرى انهم يعرفون ان تلك الحركات الجنسية امام الناس لا تدل الا على نقص من داخلك وحب لفت الانظار فقط لا غير.

هنالك بعض نجمات البورنو اللواتي يظهرن بأفلام جنسية، لكن حتى ليس بهذه الطريقة الـ cheap بعرض الجسد.

كفى تشويها لصورة المرأة هذا ان كنت محسوبة عليهن.