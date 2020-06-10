شكرا لبحثكم عن خبر تسريب الشروط السعودية لحجاج هذه السنة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسريب الشروط السعودية لحجاج هذه السنة

ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين، أن قيادة المملكة تفكر في السماح بأعداد رمزية من الحجيج هذا العام، مع فرض بعض الشروط الأخرى، مثل حظر حج كبار السن وإجراء فحوصات طبية إضافية للقادمين.

وأضافت الوكالة أن السلطات السعوية قد تسمح حج 20% فقط من العدد المعتاد من حجاج كل دولة.

وأشارت المصادر إلى أن بعض المسؤولين لا يضغطون من أجل إلغاء موسم الحج المنتظر حلوله أواخر يوليو المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسريب الشروط السعودية لحجاج هذه السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.