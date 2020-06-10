شكرا لبحثكم عن خبر بعد انهيار الجسر.. تحذيرات من انهيار نفق جولد مور والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - حذرت جهات محلية من انهيار نفق جولد مور بمديرية التواهي.

وقالت جهات محلية للصحيفة "عدن الغد" ان نفق جولد مور مهدد بالانهيار وذلك بسبب تشبع جدران التفق بمياه المجاري.

واشارت الجهات المحلية الى ان متنفذين سيطروا على مبنى الاتصالات الوقع بأعلى نفق جولد مور وقاموا بحفر بيارة مجاري عشوائية تسبب بنزول المياه الى جدران النفق.

ولفتت الى ان تشبع جدران النفق بالمياه مؤشر خطير سيؤدي إلى كارثة وشيكة للنفق.

ودعت الجهات المعنية للتحرك بسرعة لاصلاح الخلل والحفاظ على النفق من الانهيار.

انهيار النفق سيقطع الطريق بين منطقتي الفتح وجولد مور بشكل نهائي خصوصا بعد تدمير الجسر القديم في حرب 2015.

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