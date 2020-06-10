أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو/حزيران 2020 وهي كالتالي:

مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/485089/ القوات الجنوبية تحكم سيطرتها على مرتفع بوادي سلا في أبين https://www.elyamnelaraby.com/485094/ وزير الصحة : ستة فيروسات بينها كورونا تهدد 30 مليون يمني https://www.elyamnelaraby.com/485098/ عسكر : على الأمم المتحدة ان لا تخضع لإبتزاز الميليشيات https://www.elyamnelaraby.com/485099/ Advertisements القوات الجنوبية تستهدف ميليشيا الإخوان الهاربة في المحفد https://www.elyamnelaraby.com/485100/ وزير الإعلام يؤكد تسجيل إصابة بفيروس كوورنا في معتقلات الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/485105/ تقرير يفضح الاخوانية "توكل كرمان" ويكشف أهدافها التخريبية https://www.elyamnelaraby.com/485106/ جولة ميدانية للإطلاع على أضرار السيول الاخيرة بمديرية أرياف المكلا https://www.elyamnelaraby.com/485107/ المقاومة الجنوبية تستهدف تعزيزات إخوانية في المحفد https://www.elyamnelaraby.com/485111/ شرعية هادي تنهب حضرموت ومديرياتها منكوبة https://www.elyamnelaraby.com/485114/

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