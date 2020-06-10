شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..( صورة نادرة ) الرئيس الراحل "صالح" يجلس على طاولة ويتلقي درسا في القراءة والكتابه من المدرس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون في مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة للرئيس الراحل " علي عبدالله صالح " وهو يتلقي دروسا في اللغة العربية على يد مدرس لبناني وذلك في العام 1981م

وتظهر الصورة الرئيس الراحل " صالح " يجلس على مقعد كالتلاميد ومعلمه اللبناني يقوم بتعليمة درسا في الكتابة والقراءة وذلك بعد ثلاث سنوات من تقلده منصب الرئاسة في العام 1978:

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