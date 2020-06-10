شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل الآن.. صنعاء تعلن موعد الاختبارات.. وهكذا سيكون وضع الطلاب في الفصول.. (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر تربوي تفاصيل خطة وزارة التربية التعليم في حكومة صنعاء بشأن إنهاء العام الدراسي الحالي .

وقال المصدر في تصريح للبوابة الإخبارية اليمنية ( YNP ) إن خطة تربية صنعاء تنص على اجراء الاختبارات لكافة الفصول , و مطالبة الطلاب بمتابعة ما تبقى من الدروس عبر القناة التعليمية , وتقسيم الاوقات للطلاب في الصفوف المتوسطة والعليا للمتابعة الدروس عبر القناة التعليمية . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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واضاف المصدر الوزارة ستحدد موعد الاختبارات بعد شهر ونص او شهرين بعد اتاحة الفرصة لمتابعة ما تبقى من دروس مقررة بعد حذف بعضها , واستذكار الدروس .

كما اشار الى ان جدول الاختبارات سيكون طويلا حيث ان المدرسة ستجري اختبارات للفصول بعدد اقل من الطلاب لما سيفرض من تباعد بين الطلاب وفق الاجراءات الاحترازية بشأن الوقاية من فيروس كورونا .