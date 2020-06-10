شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة عاجلة لكافة المواطنيين بالحيطة والحذر لتجنب الضرر.. حدث ستشهده اليمن في هذا "التاريخ"(تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد اليمن حدثا فلكيا بغد 11 يوما بحسب ما توّقع الفلكي اليمني عدنان الشوافي، أن تشهد الكرة الأرضية كسوفاً حلقياً للشمس يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020م.



وأوضح الشوافي في بيان أن مسار الكسوف الحلقي سيبدأ من وسط قارة أفريقيا نحو شبه الجزيرة العربية مروراً باليمن وأقصى جنوب شرق السعودية وسلطنة عمان ثم يمر وسط قارة آسيا وحتى أقصى شرق آسيا لينتهي الكسوف في المحيط الهادي.





وأشار إلى أن المناطق التي سيغطيها الكسوف الجزئي حول مسار الكسوف الحلقي واسعة بحيث يغطي معظم قارة أفريقيا وأجزاء من أوروبا ومعظم قارة آسيا وأجزاء واسعة من المحيطين الهندي والهادي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وبحسب الشوافي، سيبدأ الكسوف الجزئي في الجمهورية اليمنية من السواحل الغربية حوالي الساعة 6:53 صباحا بتوقيت صنعاء ليغطي اليمن بشكل تدريجي وفي تمام الساعة 7:04 يكون قد بدأ الكسوف على الحدود الشرقية لليمن، وينتهي الكسوف الجزئي وينجلي قرص الشمس على السواحل الغربية لليمن الساعة 9:28 وينتهي الكسوف على كامل الأراضي اليمنية في تمام الساعة 9:56 صباحاً.





ولفت إلى أن نسبة الكسوف ستكون بأمانة العاصمة 97 بالمائة، عدن 90 بالمائة، تعز 94 بالمائة، الحديدة 97 بالمائة، لحج 91 بالمائة، صعدة 92 بالمائة، عمران 96 بالمائة، حجة 95 بالمائة، المحويت 96 بالمائة، أبين 90 بالمائة، الضالع 93 بالمائة، البيضاء 93 بالمائة ، إب 95 بالمائة، ذمار 97 بالمائة، ريمة 97 بالمائة، شبوة 92 بالمائة، مأرب 97 بالمائة، الجوف 96 بالمائة، سيئون 93 بالمائة، المكلا 88 بالمائة، الغيظة 88 بالمائة وأرخبيل سقطرى 72 بالمائة.



وحذر الشوافي، المواطنين من النظر للشمس بالعين المجردة أثناء الكسوف كونه يلحق أضراراً كبيرة بالعين.

