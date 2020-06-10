شكرا لبحثكم عن خبر كبير الأطباء بمشفى سعودي: دخول المغتربين لليمن دون فحص جريمة يعاقب عليها القانون والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد كبير الأطباء بمستشفى الدكتور بخش بمدينة جدة السعودية، أن دخول المغتربين إلى اليمن دون عمل فحص كورونا المخبري جريمة يعاقب عليها القانون .

وقال الدكتور اليمني / عبدالله عمير كبير استشاريي الجراحة ورئيس لجنة مكافحة العدوى بمستشفى بخش السعودي، إنه اطلع على خطاب نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن علي باصرة الذي وجهه إلى رئيس البرلمان سلطان البركاني وحذرهم من خطورة دخول المغتربين دون فحص كورونا المختبري.

واضاف الدكتور عمير بالقول :"بدوري كطبيباً أمضى قرابة الخمسين عاما في مهنة الطب اعتقد ان هذا الفعل يرقى الى ان يكون جريمة يعاقب عليها القانون".

وتابع عمير بالقول :"نحن لا نلوم مجلس النواب لكننا نلوم من قدم النصيحة للجنتكم الموقرة دون أسس علمي سليم، هل يعقل التضحية بشعب كامل مقابل مجموعة من أهالينا الذين نتعاطف معهم لكننا لا نبرر دخولهم دون الفحص حفاظًا عليهم وعلى اهلهم والمجتمع عامة".

وبين أن :"هذا الفيروس شديد وسريع الانتشار ولا يجوز التهاون به.. وإذا جاء هذا الإجراء لتغطية ما يتداول من تقصير فليس هذا الحل ولا يمكن لغير المتخصصين اعطاء الفتوى".

وتساءل الدكتور عمير وهو وكيل سابق في وزارة الصحة بعدن، بالقول :"ألا يعلم أعضاء مجلسكم الموقر واللجنة العليا للطوارئ أن بريطانيا طلبت من القادمين إليها إحضار شهادة الفحص والحجز المنزلي لمدة أسبوعين قبل السماح بالخروج للحياة".

واختتم قائلاً :"نضم صوتنا إليكم ونطالب باحترام مبادئ الطب وقواعده، وكفى أهلنا ماهم فيه.. وتقبلوا صادق تحياتنا".

ويعتبر الدكتور عبدالله عمير كبير استشاريي الجراحة ورئيس لجنة مكافحة العدوى بمجموعة مستشفيات الدكتور عبدالرحمن طه بخش بجدة السعودية .

كما شغل الدكتور عبدالله عمير منصب وكيل سابق في وزارة الصحة بعدن، وتولى رئاسة إدارة مستشفى مصافي عدن وكبير الجراحين سابقاً .