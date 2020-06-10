شكرا لبحثكم عن خبر بالاسماء.. هيئة تدريس جامعة عدن تنعي وفاة 24 متوفى من اعضائها والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - نقابة هيئة التدريس جامعة عدن تنعي كوكبة كبيرة من اساتذتها

قال تعالى: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِين َالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}. صدق الله العظيم.

تنعي نقابة هيئة التدريس ومساعديها بجامعة عدن كوكبة من زملاء المهنة واساتذة اجلاء لهم بصمات كببرة ومشرقة في العمل الاكاديمي وسنوات حافلة بالجهد والإخلاص والعطاء وقد غادرت أرواحهم الزكية الطاهرة إلى عليائه وهم.

1-. د. سعيد باعنقود كلية الزراعة

2- د. سالم صالح العمري كلية النفط

3-د فؤاد راشد كلية العلوم الإدارية

4-د. نجيب سالم مدلاه كلية التربية شبوة

5- د. علوي عبدالله طاهر كلية التربية عدن

6- د. صالح ناصر الصوفي كلية التربية عدن

7- د. زفر عبد الحبيب كلية التربية عدن

8 - د. منى عبيد كلية التربية عدن

9- د. ابوبكر سالم كلية الطب

10- د. يونس انيس بن طالب طببب مخ واعصاب كلية الطب

11- . د. عماد عبد الحليم كلية الهندسة

13- د عادل السراري دكتور كلية طب أسنان

14د. نجاة عبد الوالي كلية العلوم الادارية

15 - نبيل أحمد بن أحمد كلية الطب

د. قصي شهاب كلية العلوم الإدارية

16- مدرس اسوان قشاش كلية الترببة عدن

17-. جمال السقاف اخصائي عظام

18- د. نجيب نعمان كلية الهندسة

18- د. مختار حسين كلية الحقوق

19- د. عبده سيف حسن الشعبي كلية التربية طور الباحة

20- د. قادري عبد الباقي كلية الآداب

21- د.. عبيد بن رعود كلية التربية عدن

22- د صالح العطاس كلية الطب

23-- د . سالم صالح كلية الطب

24- د. مطلق مسعد علي الدغفلي كلية الأداب

ولا شك فإن رحيلهم يشكل خسارة كبيرة لجامعة عدن بشكل خاص وللوطن بشكل عام

وبفقداننا لهذه الكوكبة المهمة من الاساتذة والعلماء نتقدم لأسرهم جميعا بأحر التعازي و المواساة القلبية سائلين الله جل في علاه أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. واعتذر لعدم حضوري مراسيم العزاء والتشييع لاصابتي باحد هذه الأمراض الخطيرة التي شهدتها مدينة عدن مؤخرا وداهمنا المرض من أول يوم في رمضان وحتى هذه اللحظة التي اكتب فيها مازلت أعاني من آثاره والحمد لله على كل حال وعزاؤنا لمن فقد قريبا له من أعضاء هيئة التدريس وكل منتسبي جامعة عدن وٱسال الله ان يرحمهم ويغغر لهم وبسكنهم جنات النعيم وان يشفي المرضى جميعا

دكتور فضل ناصر مكوع

رئيس نقابة هيئة التدريس جامعة عدن