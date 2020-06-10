شكرا لبحثكم عن خبر نجاة فتاة من موت محقق أثناء انقلاب سيارتها في تعز.. صورة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - نجت فتاة يمنية من موت محقق جراء تعرضها لحادث مروري اثناء قياداتها لسيارتها في محافظة تعز.

وقالت مصادر محلية إن الفتاة تعرضت لحادث مروري أثناء قيادتها لسيارتها في منطقة الضباب غرب المدينة.

وأوضحت المصادر أن الفتاة توقفت في الطريق الرئيس لشراء الفاكهة وبعد تحركها فقدت السيطرة على السيارة لتنقلب بها جانب الخط الرئيسي .

وأضافت، أن الفتاة نجت من الحادثة كما لم تصب سيدة أخرى كانت بجوارها بأي أذى.

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