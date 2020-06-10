شكرا لبحثكم عن خبر البنك المركزي في عدن يبدا اجراءات قانونية صارمة لضبط الهبوط المتسارع للريال اليمني والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - دشن البنك المركزي اليمني، الثلاثاء، بالتعاون مع نيابة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، حملة واسعة ضد المتلاعبين بالمضاربة بأسعار الصرف، المتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية (الريال اليمني) مقابل العملات الأجنبية .

وأوضح بيان صادر عن البنك في مقره الرئيسي بعدن، حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه، أنه تم النزول الى شركات ومنشآت الصرافة في عدن للتأكد من مدى إلتزامها بالقوانين والتعليمات الصادرة من البنك المركزي، بهدف وقف هذا التدهور والتلاعب بالعملة، وضبط سعر الصرف .

وأضاف أن اليوم الأول للحملة كشف عدد من المنشآت وشركات الصرافة المخالفة وتم اتخاذ عدد من العقوبات عليها منها إغلاقها بأوامر من نيابة الأموال العامة .. منوهاً إلى أن البنك سيستمر في حملاته لتشمل جميع المحافظات، وسيتخذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفين بما فيها سحب التراخيص والإحالة للقضاء .

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