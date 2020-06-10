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يزيد بن سلمان - شبوة - شاهد..

أول تصريح لوكيل وزارة الصحة اليمنية بعد تعافيه من كورونا

الأصدقاء جميعا

أود التعبير عن خالص شكري وتقديري لكم جميعا، دعاؤكم لي وسؤالكم عني أعظم دواء من الممكن الحصول عليه.

أيام صعبة مررت بها، وهي مناسبة لأجدد الرسالة لجميع أبناء اليمن لوقاية أنفسهم وأهلهم ومجتمعهم، لأن الإصابة بالمرض ليست أمراً يسيراً، وما مررت به يجعلني أكثر قرباً منكم، وإحساساً بالمسؤولية نحوكم.

أدعو الله أن يقي الجميع من كل شر ويرفع البلاء والوباء ، ودمتم جميعا بخير.

من صفحة وكيل وزارة الصحة اليمنية

د.علي الوليدي

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