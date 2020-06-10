شكرا لبحثكم عن خبر رفيق ”حسين الحوثي” يهاجم مليشيا الحوثي ويحذرهم مما سيحدث لهم مستقبلاً والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - حذر العضو المؤسس في جماعة الشباب المؤمن في اليمن، ورفيق الصريع "حسين بدر الدين الحوثي"، والتي تحولت لما يعرف بجماعة الحوثي، الكاتب محمد عزان، سلطات الحوثيين الانقلابية، من الممارسات العنصرية التي تنتهجها المليشيا بحق اليمنيين.

وقا الكاتب ،عضو جماعة الشباب المؤمن سابقاً، محمد عزان، في تغريدة على تويتر، رصدها "المشهد اليمني": بينما العالم يثور على العنصرية ويحاكم رموزها، نجد سلطات الحوثيين تكرس كل ما هو عنصري، حتى المناهج التعليمية والقوانين الوضعية والتشريعات الدينية!

وأضاف عزان، مخاطباً رفاقه في الماضي، "أما آن لكم - يا رفاق الماضي - أن توقفوا هذه المهزلة وتدركوا أنكم ستكونون (وكل من له علاقة بكم، من عشيرة وفكر وتاريخ) أسوأ ضحاياها!.