شرعية هادي تنهب حضرموت ومديرياتها منكوبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020

الخليج 365 - عبدالله محسن

قدمت محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن، باخرة نفطية ضخمة للحكومة اليمنية التي يديرها حزب الإخوان المسلمين، بالتزامن مع زيارة وزير المالية سالم بن بريك الأسبوع الماضي.



وكشفت مصادر محلية نقلا عن شهود عيان في مدينة الشحر الشرقية، أن باخرة نفطية دخلت ميناء الضبة وقامت بتحميل شحنة نفط جديدة بحمولة تزن نحو مليوني طُن.

Advertisements

وفي الوقت الذي تقدم فيه حضرموت هذه الشحنات النفطية الضخمة، التي ترفد جيوب شرعية الفساد فحسب؛ ناشدت قيادة محافظة حضرموت اليوم الثلاثاء 9 يونيو/حزيران رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء دعم المديريات الغربية بالمحافظة التي تضررت من السيول والفيضانات مؤخرا.

وقرر محافظ حضرموت، فرج البحسني، في 22 أغسطس/آب الماضي ايقاف تصدير النفط استجابة لمطالب الجماهير الشعبية، التي احتشدت في ساحات المكلا تنديدا بفساد الحكومة وعدم جديتها في تحسين الحياة في المحافظة الثرية، لاسيما ملف الكهرباء.

وتشهد محافظة حضرموت، التي تصنف أغنى المحافظات اليمنية وأكثرها استقرارا، اوضاعا مأساوية جراء الإنقطاعات الكهربائية المتكررة التي أصبحت تتجاوز فترات التشغيل؛ مسببة معاناة كبيرة في اوساط الشعب، ووباء يهدد استمرار الحياة اكثر من جائحة كورونا العالمية.