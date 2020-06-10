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المقاومة الجنوبية تستهدف تعزيزات إخوانية في المحفد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020

المقاومة الجنوبية تستهدف تعزيزات إخوانية في المحفد

متابعات_ الخليج 365

استهدفت المقاومة الجنوبية، الأربعاء، تعزيزات إخوانية في مديرية المحفد، أثناء قدومها من محافظتي شبوة ومأرب.

 

وقال شهود عيان، إن المقاومة الجنوبية استهدفت طقماً عسكرياً يقل عشرات الجنود.

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وشوهدت سيارات الإسعاف تنقل عدداً من الجرحى إلى منطقة عتق، طبقاً للمصادر.

 

‏وكانت مليشيات الإخوان قد انتشرت بشكل واسع غرب وشرق مديرية المحفد لتأمين تعزيزات قوامها 14 طقماً عسكرياً قادمة من محافظتي شبوة ومأرب.

 

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