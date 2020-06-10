جولة ميدانية للإطلاع على أضرار السيول الاخيرة بمديرية أرياف المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020

الخليج 365 - المكـلا

بتوجيهات من محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين، نفذت لجنة حصر الأضرار بالمديريات الغربية، نزولاً ميدانياً إلى مديرية أرياف المكلا، للإطلاع على حجم الأضرار التي خلفتها كارثة السيول الأخيرة.



واطلع وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية رئيس لجنة حصر الأضرار المهندس أمين سعيد بارزيق ونائبه مدير مكتب الاشغال بالساحل الدكتور محمد باخلعه، ويرافقهم مدير عام مديرية أرياف المكلا أحمد العكبري، على الأضرار في وادي عضد وكلبوت والمذينب وبور ووادي باحجري بمديرية أرياف المكلا في مختلف القطاعات الخدمية المتمثلة بالطرقات والمياه والكهرباء وقطاع الزراعة.

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واستمع أعضاء لجنة حصر الأضرار من أهالي مديرية أرياف المكلا إلى حجم الأضرار التي خلفتها مياه الأمطار والسيول في ممتلكاتهم الخاصة، وحجم الأضرار في مشاريع البنية التحتية بالمديرية.

وأكد أعضاء لجنة حصر الأضرار أن قيادة السلطة بالمحافظة ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني تولي هذه المديريات المتضررة من كارثة السيول اهتماماً كبيراً، للتخفيف عن الأهالي الأضرار التي أصابتهم ومساندتهم في الظروف الصعبة التي يمرون بها.