شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الضجة الكبرى .. الكشف عن الكلمات المنقوشة على خاتم خادم الحرمين الملك سلمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يظهر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز “حفظه الله”، دائمًا وو يرتدي خاتمًا منقوشًا.. وذكر حساب “تاريخ آل سعود”، أن النقش الموجود على خاتم الملك سلمان حفظه الله ورعاه هو اسمه (سلمان بن عبدالعزيز آل سعود).

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