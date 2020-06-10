شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااااجل : السعودية تلقي القبض على الشخص الذي اعتدى على مقيم بسبب الكمامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ١٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٠ مساءً (الخليج 365_متابعات)

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءُ على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول يظهر محتواه المعلوماتي قيام شخص بالاعتداء بالضرب على مقيم ويسخر منه للبسه كمام مصنوع من قماش الأشمغة بحسب زعمه .

وبناءً على المادتين ( ١٥ ، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية ولما تقتضيه المصلحة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحرى والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

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وقالت الإعلامیة لجین عمران في حدیث مصور نشرتھ، لیالینا أفتخر جدا أني مطلقة والطلاق كان برغبة شخصیة مني.

وتابعت الطلاق لیس عیب أو حرام ویحللھ الشرع والدین، فلذلك موضوع إني أشوف نفسي مش مرتاحة أو مبسوطة ومھانة كرامتي، إیش المانع إني أطلب الطلاق، أطلب الطلاق بإرادتي وأقدر أكافح وأشتغل وأصرف على نفسي وأتخذ قراراتي.

وقالت عمران " تزوجت وأنا عمري 16 سنة وخلفت بنتي وعمري 17 أما أبني خلفتھ وأنا بعمر ال19 سنة.